Через затягування з боку Ради: МВФ стурбований здатністю України отримати $8,1 млрд
- Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України отримати решту фінансування з пакета на $8,1 млрд.
- Причиною є затягування рішень у Верховній Раді, зокрема щодо ухвалення змін, які передбачають підвищення податків.
Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо спроможності України отримати решту фінансування з пакету на $8,1 млрд через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.
Про це пише Bloomberg.
— Можу сказати, що я стурбована, — прокоментувала ситуацію постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.
Український парламент має час до кінця березня, щоб ухвалити поправки до закону, які підвищать податки для підприємств і домогосподарств у рамках останньої чотирирічної програми кредитування.
— Ці заходи вкрай непопулярні серед населення на п’ятому році війни, але їх необхідно вжити, щоб розблокувати фінансування, що залишилося. Київ уже отримав $1,5 млрд за останньою програмою, – йдеться у матеріалі.
За інформацією джерела, знайомого із ситуацією і яке побажало залишитися анонімним, співробітники МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм мають розпочати зустрічі з українськими законодавцями 18 березня.