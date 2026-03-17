Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо спроможності України отримати решту фінансування з пакету на $8,1 млрд через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.

Про це пише Bloomberg.

— Можу сказати, що я стурбована, — прокоментувала ситуацію постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

Український парламент має час до кінця березня, щоб ухвалити поправки до закону, які підвищать податки для підприємств і домогосподарств у рамках останньої чотирирічної програми кредитування.

— Ці заходи вкрай непопулярні серед населення на п’ятому році війни, але їх необхідно вжити, щоб розблокувати фінансування, що залишилося. Київ уже отримав $1,5 млрд за останньою програмою, – йдеться у матеріалі.

За інформацією джерела, знайомого із ситуацією і яке побажало залишитися анонімним, співробітники МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм мають розпочати зустрічі з українськими законодавцями 18 березня.

