Президент Владимир Зеленский считает, что в войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования.

– Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздражительность, внутренние вопросы, войны. Но, тем не менее, нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира – значит, мы союзники в этом вопросе и не надо даже сомневаться. Надо идти к этой цели, – написал он в Telegram.

Зеленский добавил, что Украина хочет мира гораздо больше, чем Россия.

— Хотя Путин все делает, чтобы показать, что это он хочет, а Украина – нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это ложь и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества, – отметил глава государства.

В то же время он добавил, что нужно каждый день искать варианты мирного соглашения и отметил необходимость встречи с США. По его словам, у Украины есть еще несколько идей, как заставить эту войну закончиться.

