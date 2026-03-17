Президент Володимир Зеленський вважає, що у війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання.

– Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети, – написав він у Telegram.

Зеленський додав, що Україна хоче миру набагато більше, ніж Росія.

Зараз дивляться

– Хоча Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва, – зауважив голова держави.

Водночас він додав, що треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди і наголосив на потребі зустрічі з США. За його словами, у України є ще кілька ідей, як змусити цю війну закінчитись.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.