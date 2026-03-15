Кремлевский диктатор Владимир Путин не имел ни малейшего желания останавливать войну — он лишь притворялся, что хочет переговоров.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Путин не хотел мира

По словам Зеленского, Путин говорил о переговорах, потому что боялся давления со стороны Соединенных Штатов.

Сейчас смотрят

— Путин никогда не хотел останавливать войну России против Украины. Он боялся президента Трампа и давления со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров, — сказал глава государства.

По его мнению, Штаты должны только усиливать давление на Россию, иначе предметных переговоров не стоит ожидать.

— Путин лишь хочет выдвигать Украине ультиматумы, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетита. Ситуация вокруг Ирана приносит ему больше денег. Смягчение санкций, введенных против России, также ему помогает, — говорит Владимир Зеленский.

По данным украинской разведки, американские и европейские санкции, а также наши удары по российской энергетической инфраструктуре привели к тому, что Россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более $100 млрд.

Но теперь Россия заработала около $10 млрд за две недели войны на Ближнем Востоке. И это дает Путину уверенность, что он может продолжать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не против того, чтобы Европа сотрудничала с Россией, если кремлевский диктатор Владимир Путин осознает серьезность мирных инициатив.

Источник : Офіс президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.