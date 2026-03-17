Делегация европейских инженеров, имеющих квалификацию для проверки состояния нефтепровода Дружба, уже находится в Киеве. Нефтепровод был поврежден в результате российских ударов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Европа отправила инженеров на нафтопровод Дружба

Представительство ЕС в Киеве занимается организацией логистики, чтобы 18 марта осмотреть состояние трубопровода.

Чиновники ЕС 17 марта неофициально сообщили, что специалисты, которые будут оценивать Дружбу, не будут представлять Венгрию или Словакию, чтобы избежать предвзятого отношения к выводам ЕС.

Ранее дипломаты ЕС сообщали, что разблокировка кредита на €90 млрд для Украины, который блокирует Венгрия, будет зависеть от возобновления работы нефтепровода Дружба или, по крайней мере, от допуска европейских экспертов для оценки его состояния.

Что известно о нефтепроводе Дружба

После начала полномасштабного вторжения ЕС запретил закупать российскую нефть.

Для Венгрии, Словакии и Австрии сделали исключение как для государств, не имеющих выхода к морю, то есть не могущих принимать нефтяные танкеры из других стран и зависящих от трубопровода Дружба.

Австрия смогла диверсифицировать свои поставки.

Нефтепровод Дружба обеспечивает транзит российской нефти через территорию Украины в Европу, в частности в Венгрию и Словакию.

Украина заявила, что нефтепровод получил повреждения в результате российских обстрелов в конце января. Венгерские и словацкие чиновники отвергают это утверждение.

Президент Владимир Зеленский направил письмо руководителям Европейской комиссии и Европейского совета.

В нем он сообщил, что Украина согласна допустить европейских экспертов для инспекции нефтепровода Дружба после повреждений, вызванных российскими атаками.

