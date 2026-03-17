Украина приняла предложение Европейского Союза, касающееся предоставления технической поддержки и финансирования для завершения ремонта поврежденного в результате российского обстрела трубопровода Дружба.

Об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС Антониу Кошта.

Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте Дружбы

По словам Зеленского, утверждения о том, что Украина якобы намеренно препятствует транспортировке нефти по трубопроводу Дружба, являются безосновательными.

Президент Украины утверждает, что перебои возникли в результате недавней массированной российской атаки на нефтепровод и сопутствующую инфраструктуру.

– В течение зимнего периода атаки на энергетическую инфраструктуру Украины временно повлияли на работу нескольких насосных станций на маршруте. Несмотря на эти вызовы, Украина обеспечила бесперебойность транспортировки нефти благодаря ответственной координации с партнерами и необходимым оперативным корректировкам, – говорится в письме.

Зеленский отметил, что нынешние повреждения являются более серьезными, поскольку главный нефтепровод функционирует как единая цельная система, а полное отключение ключевой насосной станции нарушает ее работу.

Как утверждает президент, без работы Бродовской насосной станции технически невозможно поддерживать необходимое давление в системе и гарантировать безопасную поставку нефти. По его словам, Украина с первых дней после атаки на трубопровод Дружба работает над реализацией альтернативного технического решения.

Президент сообщил, что Бродовская насосная станция сможет возобновить прокачку нефти уже через шесть недель, если не будет повторных атак. Поскольку поврежденный резервуар не подлежит восстановлению, Украина рассматривает переход к подземной инфраструктуре хранения топлива, чтобы повысить устойчивость энергосистемы к внешним угрозам.

Зеленский приветствовал готовность ЕС предоставить финансовую и техническую помощь для завершения ремонтов и разработки стратегических решений. Для практической реализации договоренностей глава Нафтогаза получит поручение координировать дальнейшие шаги непосредственно с послом ЕС.

Недавно стало известно, что Европейский Союз готов предоставить техническую и финансовую помощь для ускорения ремонта нефтепровода Дружба.

Это происходит на фоне шантажа со стороны Венгрии, которая блокирует пакет санкций против России и финансовую помощь Украине, требуя немедленного возобновления транзита нефти. Соответствующую позицию изложили в совместном заявлении Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

После российских обстрелов нефтепровода Дружба 27 января, которые остановили транзит нефти в Венгрию и Словакию, руководство Европейского Союза начало интенсивные переговоры между Украиной и странами-членами ЕС.

В обращении к Зеленскому Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта отметили, что Будапешт официально отказывается одобрить кредит для Украины в размере €90 млрд и 20 пакет санкций против РФ до тех пор, пока не удастся возобновить поставки нефти.

