Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сможет получить финансирование от Европейского Союза только после восстановления работы нефтепровода Дружба, который был поврежден в результате российских ударов.

Орбан опять угрожает блокировкой кредита ЕС для Украины

— Если нет нефти, то нет и денег. Несколько минут назад я обсудил с президентом Европейского совета и премьер-министром Словакии Робертом Фицо украинскую блокировку нефти. Я сказал им, что позиция Венгрии неизменна: если президент Зеленский хочет получить свои деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод Дружба, – сказал Орбан в видеобращении.

Он также повторил, что “вся эта блокировка нефти используется для того, чтобы вмешаться в венгерские выборы на стороне партии Тиса”.

Чиновник в Совете ЕС на условиях анонимности подтвердил Радио Свобода, что 17 марта состоялся телефонный разговор между руководителями Европейской комиссии, Европейского совета и Виктором Орбаном.

— У них был продолжительный разговор, во время которого, как вы можете себе представить, эти вопросы поднимались, и послание было очень четким: я (президент Европейского совета Антониу Кошта, – Ред.) ожидаю от вас, что вы будете уважать обязательства, которые взяли на себя в Европейском совете, и что это решение о €90 млрд будет выполнено. Вы можете рассчитывать на меня в том, что я продолжу работать с нашими украинскими партнерами, чтобы трубопровод был отремонтирован и снова заработал. Это был четкий сигнал, – отметил чиновник.

17 марта во время брифинга в Европейской комиссии заявили, что ожидают прогресса в вопросе разблокировки кредита для Украины на €90 млрд в ближайшее время.

В Еврокомиссии не исключают, что решение могут принять до саммита лидеров государств-членов ЕС, который запланирован на 19–20 марта.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский направил письмо руководителям Европейской комиссии и Европейского совета.

В документе он сообщил, что Украина согласна допустить европейских экспертов для инспекции нефтепровода Дружба после повреждений, вызванных российскими атаками.

Украина также согласилась на предложение ЕС о предоставлении технической помощи для восстановления инфраструктуры.

Президент Украины отметил, что ремонтные работы находятся на завершающем этапе. По его словам, для полного восстановления работы нефтепровода потребуется примерно полтора месяца.

