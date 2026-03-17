Делегація європейських інженерів, які мають кваліфікацію для перевірки стану нафтопроводу Дружба вже перебуває в Києві. Нафтопровід був пошкоджений внаслідок російських ударів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Європа відправила інженерів на нафтопровід Дружба

Представництво ЄС у Києві займається організацією логістики, щоб 18 березня оглянути стан трубопроводу.

Чиновники ЄС 17 березня неофіційно повідомили, що фахівці, які оцінюватимуть Дружбу, не представлятимуть Угорщину або Словаччину, щоб уникнути упередженого ставлення до висновків ЄС.

Раніше дипломати ЄС інформували, що розблокування кредиту на €90 млрд для України, який блокує Угорщина, залежатиме від відновлення роботи нафтопроводу Дружба або принаймні від допуску європейських експертів для оцінки його стану.

Що відомо про нафтопровід Дружба

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту.

Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн і залежать від трубопроводу Дружба.

Австрія змогла диверсифікувати свої поставки.

Нафтопровід Дружба транзитом через територію України забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема до Угорщини та Словаччини.

Україна заявила, що нафтопровід зазнав пошкоджень у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження.

Президент Володимир Зеленський надіслав лист очільникам Європейської комісії та Європейської ради.

У ньому він повідомив, що Україна погоджується допустити європейських експертів для інспекції нафтопроводу Дружба після пошкоджень, спричинених російськими атаками.

