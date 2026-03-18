В Украине существует широкий выбор контрактов для военнослужащих, что позволяет каждому выбрать наиболее удобную форму службы.

Однако полномасштабная война длится уже более четырех лет, и это создает новые потребности у военных. Остро стоят вопросы ротации, медицинского и денежного обеспечения, условий службы.

Когда вступят в силу новые контракты ВСУ и что готовят в Минобороны, читайте в нашем материале.

Новые контракты ВСУ 2026: когда они вступят в силу

Министерство обороны Украины работает над новыми контрактами для военнослужащих ВСУ, которые должны изменить подходы к срокам службы и условиям оплаты. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса в интервью Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода).

По его словам, еще при предыдущем министре обороны Денисе Шмыгале был подготовлен проект закона о новых контрактах, который даже подавался в Верховную Раду.

Однако после смены руководства министерства Михаил Федоров решил взять паузу для доработки документа в соответствии со своим видением.

Поэтому в ближайшее время ожидается обновленный законопроект с поправками нового министра.

— Требование четких сроков службы понятно, и мы постараемся его реализовать через контракты. Но также нужно учитывать текущую ситуацию на фронте, — отметил Павел Палиса.

Концепция новых контрактов предусматривает увеличение денежного довольствия военных в три раза, а также урегулирование сроков службы.

Когда появятся новые контракты в ВСУ и каких изменений стоит ожидать

В начале декабря 2025 года Кабинет министров уже одобрил законопроект о запуске новой системы контрактной службы, которая предусматривает контракты с четкими сроками и гарантирует 12-месячную отсрочку после завершения двух лет службы.

Новые контракты готовятся Минобороны совместно с Генштабом, и они будут учитывать потребности фронта и социальные гарантии для военных.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что одним из ключевых элементов стратегии станет более широкое привлечение иностранцев к выполнению боевых задач.

Конкретные решения относительно контрактов и мобилизации планируют представить и внедрять постепенно в ближайшие месяцы.

Итак, новые контракты для ВСУ находятся на финальной стадии доработки. Законопроект обновляет нынешний министр, и ожидается, что в ближайшие месяцы он будет представлен в Верховную Раду для принятия.

Сколько платят за подписание контракта с ВСУ в 2026 году

В Министерстве обороны сообщили, что тем, кто желает вступить в ряды Вооруженных сил Украины по контракту, предусмотрена стабильная зарплата, социальные гарантии и возможность выбрать должность в соответствии с квалификацией и опытом.

Кроме того, военнослужащие, впервые подписывающие срочный контракт, получают единовременную денежную выплату от государства.

В 2026 году ее размер составляет:

26 624 грн для рядового состава (8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц);

29 952 грн для сержантского и старшинского состава (9 прожиточных минимумов);

33 280 грн для офицерского состава (10 прожиточных минимумов).

Контракт на прохождение военной службы могут заключить как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет. Также право подписать контракт имеют граждане, которые уже мобилизованы и проходят службу.

