По условиям Новой почты, предусматривается хранение посылок в течение 30 календарных дней. Сколько дней посылка бесплатно хранится в отделении Новой почты и во сколько обойдется платное хранение – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько стоит платное хранение посылки на Новой почте 2026

Согласно тарифам компании на дополнительные услуги, хранение посылок имеет такую стоимость:

малая посылка или документы – 10 грн/день;

средняя посылка – 20 грн/день;

большая посылка – 30 грн/день;

груз до 100 кг – 40 грн/день;

шины и автомобильные диски – 40 грн/день;

паллеты – 100 грн/день.

Хранение грузов свыше 100 кг обойдется в 40 грн/день за каждые 100 кг.

Сколько дней посылка может бесплатно храниться на Новой почте

Первым днем хранения компания считает следующий календарный день после прибытия посылки в отделение, указанное отправителем. Услуга хранения (бесплатного и платного) предоставляется в автоматическом режиме без заказа получателя.

Бесплатно хранятся все отправления, за исключением паллет, в течение семи календарных дней. Хранение паллет бесплатно только в течение трех календарных дней.

Соответственно, с восьмого календарного дня будет начисляться дополнительная плата за хранение посылки. В случае с паллетами платный режим хранения начнется с четвертого дня.

