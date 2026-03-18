Посылки на Новой почте: тарифы и сроки платного хранения
По условиям Новой почты, предусматривается хранение посылок в течение 30 календарных дней. Сколько дней посылка бесплатно хранится в отделении Новой почты и во сколько обойдется платное хранение – читайте в материале Фактов ICTV.
Сколько стоит платное хранение посылки на Новой почте 2026
Согласно тарифам компании на дополнительные услуги, хранение посылок имеет такую стоимость:
- малая посылка или документы – 10 грн/день;
- средняя посылка – 20 грн/день;
- большая посылка – 30 грн/день;
- груз до 100 кг – 40 грн/день;
- шины и автомобильные диски – 40 грн/день;
- паллеты – 100 грн/день.
Хранение грузов свыше 100 кг обойдется в 40 грн/день за каждые 100 кг.
Сколько дней посылка может бесплатно храниться на Новой почте
Первым днем хранения компания считает следующий календарный день после прибытия посылки в отделение, указанное отправителем. Услуга хранения (бесплатного и платного) предоставляется в автоматическом режиме без заказа получателя.
Бесплатно хранятся все отправления, за исключением паллет, в течение семи календарных дней. Хранение паллет бесплатно только в течение трех календарных дней.
Соответственно, с восьмого календарного дня будет начисляться дополнительная плата за хранение посылки. В случае с паллетами платный режим хранения начнется с четвертого дня.