За умовами Нової пошти, передбачається зберігання посилок протягом 30 календарних днів. Скільки днів посилка безоплатно зберігається у відділенні Нової пошти і скільки коштуватиме платне зберігання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки коштує платне зберігання посилки на Новій пошті 2026 року

Згідно з тарифами компанії на додаткові послуги, зберігання посилок має таку вартість:

мала посилка або документи – 10 грн/день;

середня посилка – 20 грн/день;

велика посилка – 30 грн/день;

вантаж до 100 кг – 40 грн/день;

шини та автомобільні диски – 40 грн/день;

палети – 100 грн/день.

Зберігання вантажів понад 100 кг обійдеться в 40 грн/день за кожні 100 кг.

Зараз дивляться

Скільки днів посилка може безкоштовно зберігатися на Новій пошті

Першим днем зберігання компанія вважає наступний календарний день після прибуття посилки у відділення, вказане відправником. Послуга зберігання (безкоштовного та платного) надається в автоматичному режимі без замовлення одержувача.

Безкоштовно зберігаються всі відправлення, за винятком палет, протягом семи календарних днів. Зберігання палет безоплатно тільки протягом трьох календарних днів.

Відповідно, з восьмого календарного дня нараховуватиметься додаткова плата за зберігання посилки. У випадку з палетами платний режим зберігання почнеться з четвертого дня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.