Посилки на Новій пошті: тарифи та терміни платного зберігання
За умовами Нової пошти, передбачається зберігання посилок протягом 30 календарних днів. Скільки днів посилка безоплатно зберігається у відділенні Нової пошти і скільки коштуватиме платне зберігання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Скільки коштує платне зберігання посилки на Новій пошті 2026 року
Згідно з тарифами компанії на додаткові послуги, зберігання посилок має таку вартість:
- мала посилка або документи – 10 грн/день;
- середня посилка – 20 грн/день;
- велика посилка – 30 грн/день;
- вантаж до 100 кг – 40 грн/день;
- шини та автомобільні диски – 40 грн/день;
- палети – 100 грн/день.
Зберігання вантажів понад 100 кг обійдеться в 40 грн/день за кожні 100 кг.
Скільки днів посилка може безкоштовно зберігатися на Новій пошті
Першим днем зберігання компанія вважає наступний календарний день після прибуття посилки у відділення, вказане відправником. Послуга зберігання (безкоштовного та платного) надається в автоматичному режимі без замовлення одержувача.
Безкоштовно зберігаються всі відправлення, за винятком палет, протягом семи календарних днів. Зберігання палет безоплатно тільки протягом трьох календарних днів.
Відповідно, з восьмого календарного дня нараховуватиметься додаткова плата за зберігання посилки. У випадку з палетами платний режим зберігання почнеться з четвертого дня.