По данным ПФУ, по состоянию на начало 2026 года в Украине пенсии получают около 10,2 миллиона человек. Средняя пенсия по стране составляет около 6 545 гривен, а среди работающих пенсионеров — около 7 160 гривен.

Стоит отметить, что 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать, совмещая выплаты с трудовой деятельностью.

Сколько военных пенсионеров в Украине, читайте в нашем материале.

Сколько военных пенсионеров в Украине в 2026 году

Подавляющее большинство пенсионеров получают выплаты по возрасту — это почти три четверти всех пенсий, или 72,8%. Пенсии по инвалидности получают около 14,7%, по потере кормильца — 7%, а по выслуге лет начисляются 5,02% от общего количества пенсионеров. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют лишь незначительную долю.

Если рассчитать 5,02% от 10,2 млн пенсионеров, то получается примерно 512 тысяч человек, получающих пенсии по выслуге лет. Но эта цифра не дает ответа, сколько военных пенсионеров в Украине.

Ведь в число пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет, входят работники различных сфер. Они могут выйти на пенсию досрочно благодаря длительному стажу: это и государственные служащие, и сотрудники промышленных предприятий, и часть военнослужащих.

В прошлом году в СМИ широко распространялась информация о том, что количество военных пенсионеров достигает 635,8 тысячи, а средний возраст, когда они выходят на пенсию, составляет 51 год.

В ответ на запрос журналистов Пенсионный фонд сообщил, сколько в Украине военных пенсионеров. В ПФУ отметили, что по состоянию на середину 2025 года пенсии по выслуге лет фактически получали 160 859 человек в возрасте от 45 до 60 лет.

Среди них 47 091 человек продолжает работать, но уже не в военной сфере, 98 120 являются безработными, а 15 544 человека — это военные пенсионеры, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

