За даними ПФУ, станом на початок 2026 року в Україні пенсії отримують близько 10,2 мільйона осіб. Середня пенсія по країні становить близько 6 545 гривень, а серед працюючих пенсіонерів — близько 7 160 гривень.

Варто зазначити, що 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати, поєднуючи виплати з трудовою діяльністю.

Переважна більшість пенсіонерів отримують виплати за віком — це майже три чверті усіх пенсій, або 72,8%. Пенсії по інвалідності отримують близько 14,7%, через втрату годувальника — 7%, а за вислугою років нараховують 5,02% від загальної кількості пенсіонерів. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають лише незначну частку.

Якщо розрахувати 5,02% від 10,2 млн пенсіонерів, то виходить приблизно 512 тисяч осіб, які отримують пенсії за вислугою років. Але ця цифра не дає відповіді, скільки є військових пенсіонерів в Україні.

Адже до пенсіонерів, що вийшли на пенсію за вислугою років, входять працівники різних сфер. Вони можуть вийти на пенсію достроково завдяки тривалому стажу: це і державні службовці, і співробітники промислових підприємств, і частина військовослужбовців.

Минулого року в ЗМІ широко поширювалася інформація про те, що кількість військових пенсіонерів сягає 635,8 тисячі, а середній вік, коли вони виходять на пенсію, становить 51 рік.

На запит журналістів, Пенсійний фонд повідомив, скільки пенсіонерів військових в Україні. У ПФУ зазначили, що станом на середину 2025 року фактично пенсії за вислугою років отримували 160 859 осіб віком від 45 до 60 років.

Серед них 47 091 людина продовжує працювати, але вже не у військовій сфері, 98 120 є безробітними, а 15 544 осіб — це військові пенсіонери, які пішли на пенсію за вислугою років.

