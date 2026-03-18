Потери врага на 18 марта 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 710 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 484-е сутки полномасштабной войны превысили 1,282 млн.

личного состава — около 1 282 570 (+1 710);

танков — 11 786 (+3);

боевых бронированных машин — 24 229 (+11);

артиллерийских систем — 38 506 (+29);

реактивных систем залпового огня — 1 688;

средств противовоздушной обороны — 1 333;

самолетов — 435;

вертолетов — 349;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 184 333 (+1 189);

крылатых ракет — 4 468;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 83 974 (+230);

специальной техники — 4 091.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

