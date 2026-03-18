Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 18 марта: ВСУ ликвидировали 1710 оккупантов, 29 артсистем и 1189 БпЛА
Потери врага на 18 марта 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 710 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 484-е сутки полномасштабной войны превысили 1,282 млн.
Потери врага на 18 марта 2026 года
- личного состава — около 1 282 570 (+1 710);
- танков — 11 786 (+3);
- боевых бронированных машин — 24 229 (+11);
- артиллерийских систем — 38 506 (+29);
- реактивных систем залпового огня — 1 688;
- средств противовоздушной обороны — 1 333;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 349;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 184 333 (+1 189);
- крылатых ракет — 4 468;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 83 974 (+230);
- специальной техники — 4 091.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
