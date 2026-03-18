Потери врага на 18 марта 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 710 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 484-е сутки полномасштабной войны превысили 1,282 млн.

  • личного состава — около 1 282 570 (+1 710);
  • танков — 11 786 (+3);
  • боевых бронированных машин — 24 229 (+11);
  • артиллерийских систем — 38 506 (+29);
  • реактивных систем залпового огня — 1 688;
  • средств противовоздушной обороны — 1 333;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 349;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 184 333 (+1 189);
  • крылатых ракет — 4 468;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 974 (+230);
  • специальной техники — 4 091.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Зеленский подарил Чарльзу III iPad с системой онлайн-мониторинга ситуации на фронте
Зеленский подарил Чарльзу III iPad с системой контроля за ситуацией на фронте

