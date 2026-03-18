Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 18 березня: ЗСУ ліквідували 1710 окупантів, 29 артсистем і 1189 БпЛА
Втрати ворога на 18 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 710 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 484-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,282 млн.
- особового складу – близько 1 282 570 (+1 710);
- танків – 11 786 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 229 (+11);
- артилерійських систем – 38 506 (+29);
- реактивних систем залпового вогню – 1 688;
- засобів протиповітряної оборони – 1 333;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 184 333 (+1 189);
- крилатих ракет – 4 468;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83 974 (+230);
- спеціальної техніки – 4 091.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
