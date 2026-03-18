Втрати ворога на 18 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 710 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 484-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,282 млн.

особового складу – близько 1 282 570 (+1 710);

танків – 11 786 (+3);

бойових броньованих машин – 24 229 (+11);

артилерійських систем – 38 506 (+29);

реактивних систем залпового вогню – 1 688;

засобів протиповітряної оборони – 1 333;

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 184 333 (+1 189);

крилатих ракет – 4 468;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 83 974 (+230);

спеціальної техніки – 4 091.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

