Втрати ворога на 18 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 710 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 484-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,282 млн.

Втрати ворога на 18 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 282 570 (+1 710);
  • танків – 11 786 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 229 (+11);
  • артилерійських систем – 38 506 (+29);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 688;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 333;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 184 333 (+1 189);
  • крилатих ракет – 4 468;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 974 (+230);
  • спеціальної техніки – 4 091.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

