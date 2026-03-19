Правительство расширяет программу страхования военных рисков для бизнеса. Максимальная компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах возрастет до 30 млн грн, а для остальной территории страны компенсация страховой премии — до 3 млн грн.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа страхования военных рисков: что изменится

По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество правительство увеличивает предельную сумму выплат с 10 млн грн до 30 млн грн.

Кроме того, отменяется норма, по которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или другой государственной поддержки.

Также предприятиям, которые уже подали заявки, дадут возможность уточнить их до 1 мая 2026 года.

В частности, бизнес сможет увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество, если оно было включено в программу на дату повреждения или уничтожения.

Что изменится для компенсации страховой премии

По направлению компенсации страховой премии правительство увеличивает предельную сумму с 1 млн грн до 3 млн грн.

Подать заявление на компенсацию теперь можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования.

Если же договор предусматривает уплату страховой премии частями, то и компенсацию будут выплачивать частями — пропорционально уплаченным платежам.

По словам Свириденко, с начала действия программы с 1 января 2026 года уже есть первые результаты.

По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество бизнес подал 52 заявления, из которых 20 уже подтверждено на общую сумму 166,5 млн грн.

Еще 21 заявление подали по направлению компенсации страховой премии.

Программа страхования военных рисков является частью государственной политики развития украинских производителей Сделано в Украине.

Администрирует ее Экспортно-кредитное агентство.

