Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Максимальна компенсація за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах зросте до 30 млн грн, а для решти території країни компенсація страхової премії — до 3 млн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Зараз дивляться

Програма страхування воєнних ризиків: що зміниться

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно уряд збільшує граничну суму виплат із 10 млн грн до 30 млн грн.

Крім того, скасовується норма, за якою сума компенсації зменшувалася на обсяг раніше отриманих грантів або іншої державної підтримки.

Також підприємствам, які вже подали заявки, дадуть можливість уточнити їх до 1 травня 2026 року.

Зокрема, бізнес зможе збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження чи знищення.

Що зміниться для компенсації страхової премії

За напрямом компенсації страхової премії уряд збільшує граничну суму з 1 млн грн до 3 млн грн.

Подати заяву на компенсацію тепер можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування.

Якщо ж договір передбачає сплату страхової премії частинами, то й компенсацію виплачуватимуть частинами — пропорційно до сплачених платежів.

За словами Свириденко, від початку дії програми з 1 січня 2026 року вже є перші результати.

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 уже підтверджено на загальну суму 166,5 млн грн.

Ще 21 заяву подали за напрямом компенсації страхової премії.

Програма страхування воєнних ризиків є частиною державної політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Адмініструє її Експортно-кредитне агентство.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.