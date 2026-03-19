Украина обратилась к председательствующему в марте в Совете Безопасности ООН постоянному представителю США Майку Волтцу с просьбой созвать заседание из-за усиления ракетного террора России против украинских городов и гражданского населения.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Нью-Йорке сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Украина просит созвать Совбез ООН: что известно

По словам дипломата, он подписал письмо к президенту Совета Безопасности ООН Майку Волтцу с просьбой созвать отдельное заседание, посвященное российской агрессии против Украины.

Мельник подчеркнул, что война на уничтожение, которую Россия ведет против Украины, продолжает наносить огромные человеческие страдания и широкомасштабные разрушения, представляя серьезную угрозу международному миру и безопасности.

В письме украинская сторона обращает внимание, что с начала 2026 года РФ значительно усилила кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей стране.

Как отметил Мельник, только 14 марта российская армия осуществила очередное масштабное нападение, применив 68 ракет и 430 дронов различных типов против гражданской и энергетической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

По его словам, только за прошедшую неделю Россия запустила по Украине 1 770 ударных дронов, более 1 530 корректируемых авиабомб и 86 ракет.

В результате этих атак по меньшей мере 24 гражданских погибли, еще 183 человека получили ранения.

Постпред подчеркнул, что такие неизбирательные удары по мирному населению являются грубым нарушением Устава ООН и международного гуманитарного права, а также военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Украинская сторона надеется, что заседание Совета Безопасности ООН удастся созвать уже в ближайшее время — в течение следующей недели.

Мельник также отметил, что, несмотря на резкое обострение ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, нельзя допустить, чтобы война России против Украины отошла на второй план.

Отдельно он заявил, что Москва сейчас оказывает усиленную военную помощь Ирану, раздувая войну в районе Персидского залива и ставя под угрозу глобальную энергетическую безопасность.

Напомним, что в ночь на 19 марта российские беспилотники массированно атаковали Одессу.

В результате удара разрушения и пожары зафиксировали в трех районах города — Приморском, Киевском и Хаджибейском.

Всего пострадали три человека.

В Приморском районе повреждены 12 жилых домов, в Киевском — 22-этажный дом и общежитие одного из университетов, где выбило около 180 окон.

В Хаджибейском районе частично разрушен двухэтажный жилой дом.

Также под удар попала территория коммунального предприятия, где повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств.

