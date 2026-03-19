Україна звернулася до головуючого в березні в Раді Безпеки ООН постійного представника США Майка Волтца з проханням скликати засідання через посилення ракетного терору Росії проти українських міст і цивільного населення.

Про це власному кореспонденту Укрінформу в Нью-Йорку повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Україна просить скликати Радбез ООН: що відомо

За словами дипломата, він підписав лист до президента Ради Безпеки ООН Майка Волтца з проханням скликати окреме засідання, присвячене російській агресії проти України.

Мельник наголосив, що тривала війна на винищення, яку Росія веде проти України, продовжує завдавати величезних людських страждань і широкомасштабних руйнувань, становлячи серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці.

У листі українська сторона звертає увагу, що з початку 2026 року РФ значно посилила кампанію навмисного та систематичного ракетного терору проти цивільного населення, цілеспрямовано обстрілюючи критичну інфраструктуру, лікарні та школи по всій країні.

Як зазначив Мельник, лише 14 березня російська армія здійснила черговий масштабний напад, застосувавши 68 ракет і 430 дронів різних типів проти цивільної та енергетичної інфраструктури в Київській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

За його словами, тільки за минулий тиждень Росія запустила по Україні 1 770 ударних дронів, понад 1 530 керованих авіабомб і 86 ракет.

Унаслідок цих атак щонайменше 24 цивільних загинули, ще 183 людини зазнали поранень.

Постпред наголосив, що такі невибіркові удари по мирному населенню є грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права, а також воєнними злочинами і злочинами проти людяності.

Українська сторона сподівається, що засідання Ради Безпеки ООН вдасться скликати вже найближчим часом — протягом наступного тижня.

Мельник також наголосив, що, попри різке загострення ситуації в Ірані та на Близькому Сході, не можна допустити, щоб війна Росії проти України відійшла на другий план.

Окремо він заявив, що Москва нині надає посилену військову допомогу Ірану, роздмухуючи війну в районі Перської затоки та ставлячи під загрозу глобальну енергетичну безпеку.

Нагадаємо, що вночі проти 19 березня російські безпілотники масово атакували Одесу.

Унаслідок удару руйнування та пожежі зафіксували у трьох районах міста — Приморському, Київському та Хаджибейському.

Загалом постраждали троє людей.

У Приморському районі пошкоджено 12 житлових будинків, у Київському — 22-поверховий будинок і гуртожиток одного з університетів, де вибило близько 180 вікон.

У Хаджибейському районі частково зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Також під удар потрапила територія комунального підприємства, де пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів.

