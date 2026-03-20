В субботу во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений электричества для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в Укренерго.

Графики отключения электричества по всей Украине

– Завтра, 21 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей, – говорится в сообщении.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Напомним, во время обращения к членам Европейского совета Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас необходимо минимум €5 млрд для обеспечения энергетической устойчивости следующей зимы в рамках пакета на €90 млрд.

Президент Украины отметил, что решение нужно принимать без промедлений, чтобы защитить украинскую энергосистему и восстановить объекты, разрушенные Россией.

Он подчеркнул, что нельзя откладывать восстановление жилья, сохранение логистики и поддержку повседневной жизни украинцев.

