Графики отключений света 21 марта: прогноз Укренерго
В субботу во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений электричества для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщили в Укренерго.
Графики отключения электричества по всей Украине
– Завтра, 21 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей, – говорится в сообщении.
Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Напомним, во время обращения к членам Европейского совета Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас необходимо минимум €5 млрд для обеспечения энергетической устойчивости следующей зимы в рамках пакета на €90 млрд.
Президент Украины отметил, что решение нужно принимать без промедлений, чтобы защитить украинскую энергосистему и восстановить объекты, разрушенные Россией.
Он подчеркнул, что нельзя откладывать восстановление жилья, сохранение логистики и поддержку повседневной жизни украинцев.