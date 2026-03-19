Украина уже сейчас нуждается в финансировании в размере как минимум €5 млрд для обеспечения энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на €90 млрд.

Действовать нужно без промедлений, чтобы защитить энергосистему Украины и восстановить объекты, которые уничтожила Россия, заявил президент Владимир Зеленский.

Украине нужно €5 млрд на энергетическую устойчивость

— Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и отстроить разрушенное Россией. Время имеет значение. Эту работу нужно начинать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас — по меньшей мере €5 млрд на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на €90 млрд, — сказал он в обращении к участникам Европейского совета в четверг, 19 марта.

Президент подчеркнул, что восстановление жилья, поддержку логистики и обеспечение повседневной жизни украинцев нельзя откладывать на неопределённый срок.

Глава государства добавил, что европейские производители ожидают расчётов Украины по заключённым контрактам.

По словам Зеленского, этот вопрос касается рабочих мест в странах ЕС и развития европейских технологий.

Президент отметил, что пакет на €90 млрд будет работать также в интересах Европы, поскольку европейские страны связаны между собой.

— И если что-то блокируется для нас, это будет иметь последствия для всех — возможно, не всегда очевидные, но точно ощутимые, — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский заявил, что уже третий месяц не работает ключевая финансовая гарантия безопасности для Украины со стороны Европы — пакет поддержки на сумму €90 млрд на этот и следующий год.

По его словам, получение этой помощи критически важно для защиты жизни в Украине.

