Украине уже сейчас требуется €5 млрд на энергетику в рамках пакета на €90 млрд — Зеленский
Украина уже сейчас нуждается в финансировании в размере как минимум €5 млрд для обеспечения энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на €90 млрд.
Действовать нужно без промедлений, чтобы защитить энергосистему Украины и восстановить объекты, которые уничтожила Россия, заявил президент Владимир Зеленский.
Украине нужно €5 млрд на энергетическую устойчивость
— Мы должны действовать быстро, чтобы защитить нашу энергосистему и отстроить разрушенное Россией. Время имеет значение. Эту работу нужно начинать уже сейчас. Поэтому финансирование нужно уже сейчас — по меньшей мере €5 млрд на обеспечение энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на €90 млрд, — сказал он в обращении к участникам Европейского совета в четверг, 19 марта.
Президент подчеркнул, что восстановление жилья, поддержку логистики и обеспечение повседневной жизни украинцев нельзя откладывать на неопределённый срок.
Глава государства добавил, что европейские производители ожидают расчётов Украины по заключённым контрактам.
По словам Зеленского, этот вопрос касается рабочих мест в странах ЕС и развития европейских технологий.
Президент отметил, что пакет на €90 млрд будет работать также в интересах Европы, поскольку европейские страны связаны между собой.
— И если что-то блокируется для нас, это будет иметь последствия для всех — возможно, не всегда очевидные, но точно ощутимые, — подчеркнул он.
Напомним, Зеленский заявил, что уже третий месяц не работает ключевая финансовая гарантия безопасности для Украины со стороны Европы — пакет поддержки на сумму €90 млрд на этот и следующий год.
По его словам, получение этой помощи критически важно для защиты жизни в Украине.