У суботу у всіх регіонах будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про заявили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 21 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 08:00 до 00:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Зараз дивляться

Нагадаємо, під час звернення до членів Європейської ради Володимир Зеленський заявив, що Україні вже зараз потрібно щонайменше €5 млрд для забезпечення енергетичної стійкості наступної зими в межах пакета на €90 млрд.

Президент України зазначив, що рішення потрібно ухвалювати без зволікань, аби захистити українську енергосистему та відновити об’єкти, які зруйнувала Росія.

Він наголосив, що не можна відкладати відбудову житла, збереження логістики та підтримку повсякденного життя українців.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.