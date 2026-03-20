Украина уже сотрудничает с пятью странами в сфере противодействия ударным беспилотникам Shahed и помогает создавать систему защиты. Поступают запросы от американской стороны об оказании экспертной поддержки их военным по двум направлениям на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Зеленский о помощи Украины в защите от Shahed

– Подробно обсуждаем с партнерами на всех необходимых уровнях. Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию Shahed. Предоставлены экспертные оценки, помогаем создавать систему защиты, – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, поступают дополнительные запросы от других государств.

В то же время поступают запросы от Соединенных Штатов Америки об экспертной поддержке для их военных по двум направлениям в регионе, отметил Зеленский.

Кроме того, Украина рассматривает запросы европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе, добавил президент.

Он рассказал, что Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана, ведь это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а также влияет на ситуацию с ценами, в частности, в Европе и Украине.

По мнению Зеленского, принципиальной позицией Украины является недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним союзником Российской Федерации.

Он утверждает, что нигде в мире нельзя позволять террористам решать, что будет с людьми и странами.

Отдельно Зеленский и Умеров обсудили возможности международного взаимодействия для восстановления безопасности в Ормузском проливе.

Президент поручил секретарю СНБО привлечь Министерство иностранных дел Украины и военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях.

– В ближайшее время ожидаю конкретных результатов оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы в сфере безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами, – отметил Зеленский.

Умеров о помощи Украины в защите от Shahed

По словам Рустема Умерова, в течение последней недели он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию, где провел встречи с руководством государств и профильными структурами.

В то же время в каждой из стран работают украинские военные специалисты под координацией Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметил он.

– Работа сосредоточена на двух направлениях. Первое – применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам беспилотников. Второе – консультации с партнерами по оценке ситуации с безопасностью и подготовке практических решений защиты неба с учетом украинского опыта, – сказал Умеров.

Секретарь СНБО сообщил, что украинские команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры, разработали конкретные решения и дали экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны.

По его словам, развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры. В то же время продолжается работа над расширением зон прикрытия.

Отдельно они определили дальнейшие шаги развития долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран, отметил Умеров.

Как добавил секретарь СНБО, Украина стоит на защите жизни и суверенитета рядом с теми, кто поддерживает нас в сохранении нашей независимости. По его словам, украинская сторона стремится к дальнейшему укреплению партнерства в сфере безопасности с союзниками.

