Україна вже працює з п’ятьма країнами щодо протидії ударним безпілотникам Shahed та допомагає будувати систему захисту. Є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових щодо двох напрямків на Близькому Сході.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський про допомогу України для захисту від Shahed

– Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії Shahed. Надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту, – сказав Зеленський.

За словами президента України, є додаткові запити від інших держав.

Водночас є запити від Сполучених Штатів Америки про експертну підтримку для їхніх військових щодо двох напрямків у регіоні, зазначив Зеленський.

Крім цього, Україна опрацьовує запити європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні, додав президент.

Він розповів, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану, адже це має глобальне значення з погляду стану ринків нафти та газу, а також впливає на ситуацію з цінами, зокрема, в Європі та Україні.

На думку Зеленського, принциповою позицією України є неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Російської Федерації.

Він стверджує, що ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами.

Окремо Зеленський та Умєров обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

Президент доручив секретарю РНБО залучити Міністерство закордонних справ України та військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях.

– Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами, – зазначив Зеленський.

Умєров про допомогу України для захисту від Shahed

За словами Рустема Умєрова, протягом останнього тижня він відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію, де провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами.

Водночас працюють українські військові фахівці за координацією Ради національної безпеки та оборони України в кожній з країн, зазначив він.

– Робота зосереджена на двох напрямах. Перший – застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам безпілотників. Другий – консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду, – сказав Умєров.

Секретар РНБО розповів, що українські команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури, напрацювали конкретні рішення та надали експертні рекомендації для підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони.

За його словами, розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Водночас триває робота над розширенням зон прикриття.

Окремо вони визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн, зазначив Умєров.

Як додав секретар РНБО, Україна стоїть на захисті життя і суверенітету поруч з тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності. За його словами, українська сторона прагне до подальшого зміцнення безпекового партнерства з союзниками.

Фото : Офіс президента

Пов'язані теми:

