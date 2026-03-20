Иран атаковал НПЗ в Кувейте: на нескольких объектах вспыхнули пожары
- Иран нанес массированный удар с помощью дронов и баллистических ракет по ключевым нефтеперерабатывающим заводам Кувейта, что привело к масштабным пожарам и остановке производства.
- Несмотря на действия сил ПВО, предприятия Мина-Абдулла и Мина-аль-Ахмади получили повреждения. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
Иран нанес новые удары по нефтеперерабатывающему заводу Мина-аль-Ахмади в Кувейте, в результате чего на нескольких объектах вспыхнул пожар. Предприятие получило повреждения и приостановило работу.
Об этом сообщают CNN и кувейтское государственное информационное агентство KUNA.
Удар Ирана по кувейтскому НПЗ: что известно
Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод Мина-аль-Ахмади подвергся нескольким атакам иранских ударных беспилотников.
Кувейтская нефтяная корпорация (KPC) сообщила, что на НПЗ вспыхнули пожары на ряде объектов предприятия.
Пожары привели к превентивному закрытию частей объекта, говорится в заявлении KPC.
Сообщений о пострадавших нет. Пожарные и аварийно-спасательные службы активно пытаются потушить огонь, добавили в компании.
По информации Вооруженных сил Кувейта, по стране нанесли удары новыми баллистическими ракетами и беспилотниками. Как уточнили военнослужащие, средства и силы противовоздушной обороны осуществляли перехват целей.
Днем ранее ударам иранских ракет и беспилотников подверглись нефтеперерабатывающие заводы Мина Абдулла и Мина-аль-Ахмади в Кувейте, которые получили повреждения и остановили свою работу.
Мощность НПЗ Мина-Абдулла составляет 346 тыс. баррелей в сутки, а Мина-аль-Ахмади – 454 тыс. баррелей.