Иран нанес новые удары по нефтеперерабатывающему заводу Мина-аль-Ахмади в Кувейте, в результате чего на нескольких объектах вспыхнул пожар. Предприятие получило повреждения и приостановило работу.

Об этом сообщают CNN и кувейтское государственное информационное агентство KUNA.

Удар Ирана по кувейтскому НПЗ: что известно

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод Мина-аль-Ахмади подвергся нескольким атакам иранских ударных беспилотников.

Кувейтская нефтяная корпорация (KPC) сообщила, что на НПЗ вспыхнули пожары на ряде объектов предприятия.

Пожары привели к превентивному закрытию частей объекта, говорится в заявлении KPC.

Сообщений о пострадавших нет. Пожарные и аварийно-спасательные службы активно пытаются потушить огонь, добавили в компании.

По информации Вооруженных сил Кувейта, по стране нанесли удары новыми баллистическими ракетами и беспилотниками. Как уточнили военнослужащие, средства и силы противовоздушной обороны осуществляли перехват целей.

Днем ранее ударам иранских ракет и беспилотников подверглись нефтеперерабатывающие заводы Мина Абдулла и Мина-аль-Ахмади в Кувейте, которые получили повреждения и остановили свою работу.

Мощность НПЗ Мина-Абдулла составляет 346 тыс. баррелей в сутки, а Мина-аль-Ахмади – 454 тыс. баррелей.

