Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 20 марта: ВСУ ликвидировали 1610 оккупантов, 31 артсистему и 1480 БпЛА
Потери РФ на 20 марта 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 610 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 486-е сутки полномасштабной войны превысили 1,285 млн.
Потери РФ на 20 марта 2026 года
- личного состава – около 1 285 700 (+1 610);
- танков – 11 789 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 254 (+21);
- артиллерийских систем – 38 569 (+31);
- реактивных систем залпового огня – 1 691;
- средств противовоздушной обороны – 1 333;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480);
- крылатых ракет – 4 468;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245);
- специальной техники – 4 096 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 486-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
