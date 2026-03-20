Потери РФ на 20 марта 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 610 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 486-е сутки полномасштабной войны превысили 1,285 млн.

Потери РФ на 20 марта 2026 года

  • личного состава – около 1 285 700 (+1 610);
  • танков – 11 789 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 254 (+21);
  • артиллерийских систем – 38 569 (+31);
  • реактивных систем залпового огня – 1 691;
  • средств противовоздушной обороны – 1 333;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 349;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480);
  • крылатых ракет – 4 468;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245);
  • специальной техники – 4 096 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 486-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

