Потери РФ на 20 марта 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 610 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 486-е сутки полномасштабной войны превысили 1,285 млн.

личного состава – около 1 285 700 (+1 610);

танков – 11 789 (+3);

боевых бронированных машин – 24 254 (+21);

артиллерийских систем – 38 569 (+31);

реактивных систем залпового огня – 1 691;

средств противовоздушной обороны – 1 333;

самолетов – 435;

вертолетов – 349;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480);

крылатых ракет – 4 468;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245);

специальной техники – 4 096 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 486-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

