Втрати ворога на 20 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 610 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 486-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,285 млн.

  • особового складу – близько 1 285 700 (+1 610);
  • танків – 11 789 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 254 (+21);
  • артилерійських систем – 38 569 (+31);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 691;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 333;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480);
  • крилатих ракет – 4 468;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 374 (+245);
  • спеціальної техніки – 4 096 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

