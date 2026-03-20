Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 20 березня: ЗСУ ліквідували 1610 окупантів, 31 артсистему та 1480 БпЛА
Втрати ворога на 20 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 610 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 486-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,285 млн.
Втрати ворога на 20 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 285 700 (+1 610);
- танків – 11 789 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 254 (+21);
- артилерійських систем – 38 569 (+31);
- реактивних систем залпового вогню – 1 691;
- засобів протиповітряної оборони – 1 333;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480);
- крилатих ракет – 4 468;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 374 (+245);
- спеціальної техніки – 4 096 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
