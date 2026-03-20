Втрати ворога на 20 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 610 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 486-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,285 млн.

особового складу – близько 1 285 700 (+1 610);

танків – 11 789 (+3);

бойових броньованих машин – 24 254 (+21);

артилерійських систем – 38 569 (+31);

реактивних систем залпового вогню – 1 691;

засобів протиповітряної оборони – 1 333;

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480);

крилатих ракет – 4 468;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 374 (+245);

спеціальної техніки – 4 096 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

