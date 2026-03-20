Сегодня электронные документы стали привычной частью жизни. Многие сервисы доступны онлайн, что значительно экономит время и упрощает различные процедуры. Цифровые документы можно предъявлять прямо со смартфона, и в большинстве случаев этого достаточно.

В то же время многие водители сталкиваются с проблемой, ведь их удостоверение не отображается ни в электронном кабинете, ни в приложении Дія.

Обычно это касается старых ламинированных прав, выданных еще до 2013 года. Такие документы просто не внесены в современные реестры, поэтому их не видно онлайн. В такой ситуации лучшее решение — заменить удостоверение на новое.

Сколько стоит замена водительского удостоверения старого образца и как проходит процедура, читайте в нашем материале.

Нужно ли заменять водительское удостоверение старого образца

Обмен старых водительских удостоверений на новые не является обязательным. Все ранее выданные в Украине удостоверения остаются действительными. Если водитель желает, он может заменить старое удостоверение на современное в любое удобное для себя время.

Для онлайн-заказа новое удостоверение должно уже отображаться в электронных реестрах. Стоит помнить, что электронные базы появились в Украине только с 2013 года, поэтому старые документы, выданные ранее, обмениваются онлайн не всегда — в таких случаях услуга доступна только при личном обращении.

В случае изменения персональных данных (фамилии, имени, отчества или пола) водитель обязан обменять удостоверение не позднее чем через 10 дней с момента получения нового документа, удостоверяющего личность, гражданство Украины или особый статус (паспорт).

Обмен в таких случаях осуществляется только после предоставления нового документа, удостоверяющего личность и подтверждающего изменение персональных данных (например, свидетельства о браке или другого официального документа).

Как обменять водительское удостоверение на современный образец

В Украине восстановить или обменять водительское удостоверение можно тремя способами:

лично, посетив любой удобный сервисный центр МВД (с помощью интерактивной карты);

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение Дія.

Для оформления услуги необходим пакет документов, который можно предоставить в электронном виде через Дія.

Перечень документов для замены водительского удостоверения старого образца:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

временное удостоверение гражданина Украины;

свидетельство о постоянном или временном проживании;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

При заказе онлайн фотография в новом удостоверении сохраняется такой, какая уже есть в реестрах. Если же обращаться лично, фотографию сделают повторно, и она обновится в базе данных.

Сколько времени занимает обмен старого водительского удостоверения на современный образец

Если вы обратились в сервисный центр МВД офлайн, то фотографию делают уже на месте, поэтому готовить её заранее не нужно. Процедура проходит достаточно быстро.

В МВД делают всё возможное, чтобы выдать готовое водительское удостоверение в день обращения при личном визите, хотя законодательство предусматривает срок до 5 рабочих дней на оформление документа.

Для онлайн-заявок предусмотрено рассмотрение в течение 3 рабочих дней, дополнительно предоставляются логистические услуги.

Замена водительского удостоверения старого образца в Украине: цена

Стоимость услуги составляет примерно 608 гривен без учета банковской комиссии.

После получения нового документа он автоматически появится в электронных сервисах — и в кабинете водителя, и в приложении Дія. По желанию также можно оформить полностью цифровой вариант без изготовления пластиковой карточки.

Важно знать, что обменять водительское удостоверение онлайн могут только те пользователи, чьи документы уже находятся в электронных реестрах и содержат фото. В остальных случаях придется обращаться лично.

Если возникают вопросы о том, как обменять водительское удостоверение на современный образец или сколько стоит замена водительского удостоверения старого образца, консультацию можно получить в сервисных центрах МВД или на их официальных ресурсах.

Источник : МВС

