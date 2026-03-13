Временное водительское удостоверение выдается лицам, впервые получающим право управления транспортными средствами, сроком на 2 года. По истечении этого срока водитель может обменять его на постоянное удостоверение, срок действия которых 30 лет.

Как обменять временное водительское удостоверение на постоянное, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

Обмен временного водительского удостоверения: основные правила

В МВД отмечают, что получить новое водительское удостоверение в связи с обменом выданного впервые водительского удостоверения сроком на 2 года, возможно после окончания срока его действия. Ранее этого сделать нельзя.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 340 от 8 мая 1993 года Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, обмен водительского удостоверения, выданного впервые, проводится без сдачи экзаменов в случае отсутствия правонарушений (в частности уголовного преступления) в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения, или при условии совершения лицом не более двух административных правонарушений.

В других случаях обмен возможен только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Обратите внимание! Лица, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права управлять транспортными средствами, не имеют возможности его восстановить.

Чтобы восстановить право на управление, необходимо повторно пройти обучение в автошколе, а также успешно сдать как теоретический, так и практический экзамены в сервисном центре МВД.

После этого удостоверение выдается повторно, но снова только на срок в два года.

Как получить новое водительское удостоверение после 2 лет: куда обращаться

В Украине у водителей может быть только один действующий документ. При обмене выдается новое водительское удостоверение с другим номером и серией. При этом старый документ становится недействительным.

Получить новое водительское удостоверение после 2 лет можно в любом сервисном центре МВД или онлайн — через Кабинет водителя или приложение Дія.

При онлайн-подаче заявки необходимо авторизоваться, выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа и выбрать способ получения нового удостоверения.

Какие документы необходимы для замены водительского удостоверения

Для обмена временного водительского удостоверения на постоянное необходимо предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

имеющееся временное водительское удостоверение;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (во время военного положения не обязательно);

квитанцию об уплате административных услуг.

Если документы подаются онлайн, фото в новом документе остается тем, что имеется в реестрах. При личном обращении водителя повторно сфотографируют и обновят фото в реестрах.

Стоимость обмена водительского удостоверения в 2026 году ориентировочно составляет 608 грн, что включает стоимость бланка и административные услуги.

при сдаче экзаменов дополнительно оплачиваются:

за теоретический экзамен — 250 грн;

за практический экзамен — 420 грн.

Общая сумма может меняться в зависимости от банковских комиссий и логистических расходов.

Получить новое водительское удостоверение можно: в сервисном центре МВД, в отделении АО Укрпочта или курьерской доставкой.

На изготовление водительского удостоверения законодательством определен срок до 5 дней (офлайн), и до 3 рабочих дней на рассмотрение заявки + логистические услуги (при заказе онлайн).

Обмен временного водительского удостоверения на постоянное в 2026 году является обязательной процедурой после окончания срока действия временного документа. На данный момент обмен временного водительского удостоверения удобен и доступен как в оффлайн, так и в онлайн формате.

Источник: Главный сервисный центр МВД

