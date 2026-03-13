Как происходит обмен временного водительского удостоверения в Украине в 2026 году
Временное водительское удостоверение выдается лицам, впервые получающим право управления транспортными средствами, сроком на 2 года. По истечении этого срока водитель может обменять его на постоянное удостоверение, срок действия которых 30 лет.
Обмен временного водительского удостоверения: основные правила
В МВД отмечают, что получить новое водительское удостоверение в связи с обменом выданного впервые водительского удостоверения сроком на 2 года, возможно после окончания срока его действия. Ранее этого сделать нельзя.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 340 от 8 мая 1993 года Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, обмен водительского удостоверения, выданного впервые, проводится без сдачи экзаменов в случае отсутствия правонарушений (в частности уголовного преступления) в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения, или при условии совершения лицом не более двух административных правонарушений.
В других случаях обмен возможен только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.
Обратите внимание! Лица, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права управлять транспортными средствами, не имеют возможности его восстановить.
Чтобы восстановить право на управление, необходимо повторно пройти обучение в автошколе, а также успешно сдать как теоретический, так и практический экзамены в сервисном центре МВД.
После этого удостоверение выдается повторно, но снова только на срок в два года.
Как получить новое водительское удостоверение после 2 лет: куда обращаться
В Украине у водителей может быть только один действующий документ. При обмене выдается новое водительское удостоверение с другим номером и серией. При этом старый документ становится недействительным.
Получить новое водительское удостоверение после 2 лет можно в любом сервисном центре МВД или онлайн — через Кабинет водителя или приложение Дія.
При онлайн-подаче заявки необходимо авторизоваться, выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа и выбрать способ получения нового удостоверения.
Какие документы необходимы для замены водительского удостоверения
Для обмена временного водительского удостоверения на постоянное необходимо предоставить:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- имеющееся временное водительское удостоверение;
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (во время военного положения не обязательно);
- квитанцию об уплате административных услуг.
Если документы подаются онлайн, фото в новом документе остается тем, что имеется в реестрах. При личном обращении водителя повторно сфотографируют и обновят фото в реестрах.
Стоимость обмена водительского удостоверения в 2026 году ориентировочно составляет 608 грн, что включает стоимость бланка и административные услуги.
при сдаче экзаменов дополнительно оплачиваются:
- за теоретический экзамен — 250 грн;
- за практический экзамен — 420 грн.
Общая сумма может меняться в зависимости от банковских комиссий и логистических расходов.
Получить новое водительское удостоверение можно: в сервисном центре МВД, в отделении АО Укрпочта или курьерской доставкой.
На изготовление водительского удостоверения законодательством определен срок до 5 дней (офлайн), и до 3 рабочих дней на рассмотрение заявки + логистические услуги (при заказе онлайн).
Обмен временного водительского удостоверения на постоянное в 2026 году является обязательной процедурой после окончания срока действия временного документа. На данный момент обмен временного водительского удостоверения удобен и доступен как в оффлайн, так и в онлайн формате.
Источник: Главный сервисный центр МВД