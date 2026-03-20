Сьогодні електронні документи стали звичною частиною життя. Багато сервісів доступні онлайн, що значно економить час і спрощує різні процедури. Цифрові документи можна пред’являти прямо зі смартфона, і в більшості випадків цього достатньо.

Водночас чимало водіїв стикаються з проблемою, адже їхнє посвідчення не відображається ні в електронному кабінеті, ні в застосунку Дія.

Зазвичай це стосується старих ламінованих прав, виданих ще до 2013 року. Такі документи просто не внесені до сучасних реєстрів, тому їх не видно онлайн. У такій ситуації найкраще рішення — замінити посвідчення на нове.

Зараз дивляться

Скільки коштує зміна водійського посвідчення старого зразка та як проходить процедура, читайте в нашому матеріалі.

Чи потрібно замінювати водійське посвідчення старого зразка

Обмін старих посвідчень водія на нові не є обов’язковим. Всі раніше видані в Україні посвідчення залишаються дійсними. Якщо водій бажає, він може замінити старе посвідчення на сучасне в будь-який зручний для себе час.

Для онлайн-замовлення нове посвідчення має вже відображатися в електронних реєстрах. Варто пам’ятати, що електронні бази з’явилися в Україні лише з 2013 року, тому старі документи, видані раніше, обмінюються онлайн не завжди — у таких випадках послуга доступна тільки при особистому зверненні.

Якщо відбулися зміни персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові або стать), водій зобов’язаний обміняти посвідчення не пізніше 10 днів з моменту отримання нового документа, який підтверджує особу, громадянство України або спеціальний статус (паспорт).

Обмін у таких випадках здійснюється лише після надання нового документа, що посвідчує особу, та підтверджує зміну персональних даних (наприклад, свідоцтва про шлюб чи інший офіційний документ).

Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок

В Україні відновити або обміняти посвідчення водія можна трьома способами:

особисто, відвідавши будь-який зручний сервісний центр МВС (за допомогою інтерактивної карти);

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок Дія.

Для оформлення послуги потрібен пакет документів, який можна надати в електронному вигляді через Дію.

Перелік документів для зміни водійського посвідчення старого зразка:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне або тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, що потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

При замовленні онлайн фото у новому посвідченні зберігається таким, що вже є у реєстрах. Якщо ж звертатися особисто, фотографію зроблять повторно, і вона оновиться в базі даних.

Скільки часу займає обмін старого посвідчення водія на сучасний зразок

Якщо ви звернулися до сервісного центру МВС офлайн, то фото роблять вже на місці, тому готувати його заздалегідь не потрібно. Процедура проходить досить швидко.

У МВС роблять усе можливе, щоб видавати готове посвідчення водія в день звернення при особистому візиті, хоча законодавство передбачає термін до 5 робочих днів на оформлення документа.

Для онлайн-заявок передбачено розгляд протягом 3 робочих днів, додатково надаються логістичні послуги.

Зміна водійського посвідчення старого зразка в Україні: ціна

Вартість послуги становить приблизно 608 гривні без урахування банківської комісії.

Після отримання нового документа він автоматично з’явиться в електронних сервісах — і в кабінеті водія, і в застосунку Дія. За бажанням також можна оформити повністю цифровий варіант без виготовлення пластикової картки.

Важливо знати, що обміняти посвідчення водія онлайн можуть лише ті користувачі, чиї документи вже є в електронних реєстрах і містять фото. В інших випадках доведеться звертатися особисто.

Якщо виникають питання щодо того, як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок або скільки коштує зміна водійського посвідчення старого зразка, консультацію можна отримати в сервісних центрах МВС або на їхніх офіційних ресурсах.

Джерело : МВС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.