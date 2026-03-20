Большинство украинцев не верят, что переговоры приведут к миру — опрос
Преобладающее большинство украинцев (71%) не верит в то, что переговоры, которые сейчас продолжаются, приведут к устойчивому миру в Украине. 25% опрошенных заявили, что надеются на успех переговоров.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 1 по 8 марта 2026 года.
Сколько украинцев верят в успех мирных переговоров
Согласно результатам, мнение украинцев относительно перспектив переговоров с начала 2026 года практически не изменилось.
Скепсис среди общественности относительно успеха миротворческих усилий остается устойчивым.
В январе 2026 года респондентам задавали дополнительный открытый вопрос, почему они не верят в положительный результат переговоров.
Тогда большинство опрошенных, которые не надеются на успех переговоров (52%), среди причин назвали недоверие к России и отсутствие признаков готовности РФ остановить войну.
Другие причины назывались реже:
- переговоры и война продолжаются уже долгое время, были разные переговоры, но результата нет (14%);
- власти Украины делают недостаточно для успеха переговоров (10%);
- не верят в обещания и поддержку Запада в установлении мира (10%).
В марте 2025 года 77% украинцев положительно оценили тогдашнее совместное предложение США и Украины о прекращении огня на 30 дней.
Среди них 59% объясняли это тем, что это способ показать, что Россия не желает мира или нарушает договоренности, либо чтобы разблокировать военную помощь.
Лишь 18% респондентов считали, что предложение могло стать реальным шагом к миру.
— Поэтому и сейчас украинцы могут в целом благожелательно относиться к самому факту переговоров, но рассматривать это не как путь к миру, а как способ продемонстрировать, что именно Россия является препятствием для установления мира, — говорится в выводах социологов.
Опрос проводили методом телефонных интервью (CATI). Всего было опрошено 1 003 гражданина Украины в возрасте от 18 лет, которые на момент исследования проживали на подконтрольной территории.
При обычных условиях статистическая погрешность такой выборки с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3 не превышает 4,1%.