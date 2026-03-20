Переважна більшість українців (71%) не вірить у те, що переговори, що нині тривають, приведуть до сталого миру в Україні. 25% опитаних заявили, що сподіваються на успіх перемовин.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 1 по 8 березня 2026 року.

Скільки українців вірять в успіх мирних переговорів

Згідно з результатами, думка українців щодо перспектив переговорів з початку 2026 року практично не змінилася.

Зараз дивляться

Скепсис серед громадськості щодо успіху миротворчих зусиль залишається сталим.

У січні 2026 року респондентам ставили додаткове відкрите запитання, чому вони не вірять у позитивний результат перемовин.

Тоді більшість опитаних, які не сподіваються на успіх переговорів (52%) серед причин назвали недовіру до Росії та відсутність ознак готовності РФ зупинити війну.

Інші причини наводилися рідше:

перемовини та війна тривають уже довгий час, були різні переговори, але результату немає (14%);

влада України робить недостатньо для успіху переговорів (10%);

не вірять в обіцянки та підтримку Заходу у встановленні миру (10%).

У березні 2025 року 77% українців позитивно оцінили тодішню спільну пропозицію США та України про припинення вогню на 30 днів.

Серед них 59% пояснювали це тим, що це спосіб показати, що Росія не бажає миру або порушує домовленості, або щоб розблокувати військову допомогу.

Лише 18% респондентів вважали, що пропозиція могла стати реальним кроком до миру.

– Тому й зараз українці можуть загалом прихильно ставитися до факту самих перемовин, але розглядати це не як шлях до миру, а як спосіб продемонструвати, що саме Росія є перешкодою для встановлення миру, – йдеться у висновках соціологів.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI). Всього було опитано 1 003 громадянина України віком від 18 років, які на момент дослідження проживали на підконтрольній території.

За звичайних умов статистична похибка такої вибірки з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищує 4,1%.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.