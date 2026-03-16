Относительное большинство украинцев поддерживает идею проведения референдума по мирному соглашению, однако доля сторонников сокращается.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Референдум по мирному соглашению

Так, в январе 2026 года идею проведения референдума для подтверждения мирного соглашения поддерживали 55% опрошенных, а по состоянию на март этот процент снизился до 50%.

Зато с 32% до 40% стало больше тех, кто выступает против проведения данного референдума.

Вывод войск из Донбасса

Что касается вопроса вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, то к середине февраля 2026 года 57% украинцев считали такое предложение категорически неприемлемым. В то же время 36% были готовы согласиться, хотя в большинстве своем неохотно.

По состоянию на март 2026 года идею референдума в большей степени поддерживают те, кто уже готов согласиться на вывод Сил обороны из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Среди них 71% положительно относятся к идее референдума (против — 25%).

Среди тех, кто категорически против вывода войск из Донбасса, 39% поддерживают идею референдума, 48% выступают против, а 13% не определились.

31% респондентов ответили, что обязательно приняли бы участие в референдуме, если бы он был проведен. Еще 33% ответили, что скорее всего примут участие. То есть в целом 64% выражают готовность проголосовать.

Установление мира путем заключения соглашения с США и Европой

Если бы на референдум вынесли вопрос, поддерживаете ли вы установление мира путем одобрения соглашения с США и Европой, которое предусматривает: членство Украины в ЕС в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления, то 61% респондентов дали положительный ответ.

10% — против; 21% опрошенных не голосовали бы на таком референдуме. Еще 9% не определились.

Опрос проводился в течение 1–8 марта во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Опрошено 1003 респондента в возрасте 18 лет.

