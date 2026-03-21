Потепление уже близко: какой будет погода в Украине на следующей неделе

В ближайшие выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная погода без осадков, с дневной температурой от +8°C до +14°C и ночными заморозками до -2°C. Постепенное повышение температуры начнется с 24 марта, а уже в конце следующей недели столбики термометров в южных регионах поднимутся до отметки +20°C.

Об этом рассказала Фактам ICTV синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода на выходных 21 и 22 марта

В эти выходные в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода с дневной температурой до +14°C. Хотя из-за северо-восточного ветра и ночных прояснений местами возможны заморозки до -2°C.

– В ближайшие несколько суток, 21-23 марта, погоду в Украине будет определять поле высокого давления, поэтому будет преимущественно без осадков. Только в южной части в выходные и на Западе страны будет ощущаться влияние зоны пониженного атмосферного давления. Это может вызывать местами небольшой дождь, – рассказала она.

По словам синоптика, в высокогорье Карпат эти осадки могут сочетаться с мокрым снегом, но это будет только локально. На остальных территориях – без осадков и довольно спокойная синоптическая ситуация.

На выходных ожидается ветер с северо-востока, который будет приносить свежесть. Его интенсивность будет в пределах 7-12 метров в секунду. Температура в этой воздушной массе будет сильно зависеть от облачности, утверждает Птуха.

– Если ночью у нас будут прояснения, то, конечно, местами может быть и небольшой минус. Если нет облаков, соответственно, интенсивно выделяется тепло, накопленное в течение дня, поэтому ночи могут быть с небольшим минусом, – предупредила она.

А днем уже благодаря прояснениям солнышко будет дарить ощущение тепла. По прогнозам, температура в ближайшие несколько ночей будет составлять от +5°C до -2°C. Днем столбики термометра будут колебаться от +8°C до +14°C. Теплее всего будет на юге и в Закарпатье – до +14°C.

Какой будет погода в течение недели

В начале следующей недели наблюдается тенденция к повышению температуры, но постепенному, всего на несколько градусов. С 23 марта погода без осадков будет преобладать на всей территории Украины, рассказала Наталья Птуха.

– Ветер еще северо-восточный, но уже меньшей интенсивности, температура останется прежней, – заявила она.

Некоторое повышение температуры произойдет уже с 24 марта, объяснила синоптик. В южной части Украины местами температура может составлять от +11°C до +17°C. И в ночные часы в южных областях уже не будет “минусов”.

На остальной территории Украины температура воздуха по-прежнему будет оставаться ночью в пределах от +5°C. Местами еще может быть небольшой “минус”, сказала она. Однако днем стабильно ожидается от +8°C до +14°C.

С 26 марта тенденция к постепенному повышению температуры сохранится уже до конца следующей недели. Там ночная температура уже почти по всей территории Украины будет составлять от +1°C до +8°C.

После этого днем ожидается от +12 °C до +18 °C, а на Юге местами до +20 °C. В Карпатах сохранится немного более низкий температурный фон: от 4 °C до +10 °C в дневные часы.

Какая будет погода в Киеве и области

– Если мы говорим именно об этих ночных небольших минусах, то в Киеве в течение выходных и понедельника еще ночью может быть около 0°C или небольшой минус из-за того, что будут прояснения и ясная ночь, а воздушная масса еще свежая. Поэтому могут быть небольшие минусы, – сказала Наталья Птуха.

Около 0°C будет держаться температура ночью. Хотя днем стабильно ожидается от +10°C до +12°C, рассказала синоптик.

Потепление еще на несколько градусов, по крайней мере уже без ночных минусов, начнется с 24 марта. В Киеве температура воздуха ожидается от +2°C до +4°C ночью, а днем – от +11°C до +13°C.

Осадков не ожидается в ближайшие дни, поэтому в течение выходных и в начале следующей недели погода в столице будет достаточно комфортной – преимущественно солнечной, резюмировала Наталья Птуха.

