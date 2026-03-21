Потепління вже близько: якою буде погода в Україні наступного тижня

Найближчими вихідними в Україні очікується переважно сонячна погода без опадів, з денною температурою від +8°C до +14°C та нічними заморозками до -2°C. Поступове підвищення температури розпочнеться з 24 березня, а вже наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів у південних регіонах піднімуться до позначки +20°C.

Про це розповіла Фактам ICTV синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Якою буде погода на вихідних 21 та 22 березня

Цими вихідними в Україні очікується переважно суха та сонячна погода з денною температурою до +14°C. Хоча через північно-східний вітер та нічні прояснення подекуди можливі заморозки до -2°C.

– У найближчі кілька діб, 21-23 березня, в Україні погоду визначатиме поле високого тиску, тому буде переважно без опадів. Лише у південній частині у вихідні та на Заході країни відчуватиметься вплив області зниженого атмосферного тиску. Це може зумовлювати подекуди невеликий дощ, – розповіла вона.

За словами синоптикині, на Високогір’ї Карпат ці опади можуть поєднуватися з мокрим снігом, але це буде тільки локально. Інші території – без опадів і досить спокійна синоптична ситуація.

На вихідних очікується вітер з північного сходу, який додаватиме свіжості. Його інтенсивність буде в межах 7-12 метрів за секунду. Температура в цій повітряній масі дуже залежатиме від хмарності, стверджує Птуха.

– Якщо вночі в нас будуть прояснення, то, звичайно, подекуди може бути і невеликий мінус. Якщо немає хмар, відповідно, інтенсивно вивільняється тепло, накопичене протягом дня, тому ночі можуть бути з невеликим мінусом ще, – попередила вона.

А вдень вже завдяки проясненням сонечко додаватиме тепліших відчуттів. За показниками, температура найближчі кілька ночей становитиме від +5°C до -2°C. Вдень стовпчики термометра коливатимуться від +8°C до +14°C. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті – до +14°C.

Якою буде погода протягом тижня

На початку наступного тижня є тенденція до підвищення температури, але поступового, всього на кілька градусів. З 23 березня погода без опадів переважатиме по всій території України, розповіла Наталя Птуха.

– Вітер ще північно-східний, але вже меншої інтенсивності, температура залишатиметься така сама, – заявила вона.

Відбудеться певне підвищення температури вже з 24 березня, пояснила синоптикиня. У південній частині України подекуди може бути температура від +11°C до +17°C. І в нічні години у південних областях вже не буде “мінусів”.

По іншій території України температура повітря ще залишатиметься вночі в межах від +5°C. Подекуди ще невеликий “мінус” може бути, сказала вона. Проте вдень стабільно очікується від +8°C до +14°C.

З 26 березня тенденція до поступового підвищення температури зберігатиметься вже до кінця наступного тижня. Там нічна температура вже майже по всій території України становитиме від +1°C до +8°C.

Після цього вдень вже очікується від +12°C до +18°C, а на Півдні подекуди до +20°C. У Карпатах зберігатиметься дещо нижчий температурний фон: від 4°C до +10°C у денні години.

Якою буде погода в Києві та області

– Якщо ми говоримо саме про ці нічні невеликі мінуси, то в Києві протягом вихідних і понеділка ще вночі може бути близько 0°C або невеликий мінус внаслідок того, що будуть прояснення та ясна ніч, а повітряна маса ще свіжа. Тому можуть бути невеликі мінуси, – сказала Наталя Птуха.

Близько 0°C триматиметься температура вночі. Хоча вдень стабільно очікується від +10°C до +12°C, розповіла синоптикиня.

Потепління ще на кілька градусів, принаймні вже без нічних мінусів, розпочнеться з 24 березня. Там по Києву температура повітря очікується від +2°C до +4°C вночі, а вдень – від +11°C до +13°C.

Опадів не очікується в найближчі дні, тому протягом вихідних і на початок наступного тижня погода у столиці буде досить комфортною – переважно сонячною, резюмувала Наталя Птуха.

