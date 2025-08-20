Украинцы за рубежом получили доступ к цифровому нотариату во всех 120 посольствах

С сегодняшнего дня, 20 августа, автоматизированная процедура подачи документов для совершения нотариальных действий введена во всех 120 посольствах и консульствах Украины за рубежом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Цифровой нотариат для украинцев за рубежом

По его словам, с 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие этой системы, а теперь украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы онлайн через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД е-Консул во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Украинцы, находящиеся за рубежом, могут в удобное для себя время подать онлайн заявление на совершение нотариального действия, загрузить образец необходимой доверенности или нотариального заявления, а также все необходимые документы.

Для этого не нужно предварительно посещать дипучреждение. После подачи заявления онлайн нужно только прийти, чтобы забрать готовый документ.

Статистика за июль и август свидетельствует о том, что новой услугой воспользовались уже почти 500 граждан Украины.

— Нашим безусловным приоритетом и в дальнейшем остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним. Цель в том, чтобы иметь сервис, достойный современного, технологичного и сильного европейского государства, – подчеркнул Сибига.

Напомним, что с 1 июля 2025 года украинцы за рубежом (на тот момент в 40 странах мира) могут подавать документы для нотариальных действий онлайн благодаря системе е-Консул.

Источник : МИД

