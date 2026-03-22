За прошлую неделю во время атак на Украину РФ использовала почти 1550 ударных дронов, более 1260 управляемых авиационных бомб и две ракеты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину за неделю

По словам Владимира Зеленского, российская армия применила против Украины почти 3 тыс. средств воздушного нападения.

— За прошлую неделю Россия выпустила по Украине почти 1550 ударных дронов, более 1260 управляемых авиационных бомб, были также две ракеты, – заявил глава государства.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, на фоне ослабления санкций Россия увеличила экспорт сырой нефти и использует эти доходы для финансирования войны против Украины.

Президент Украины отметил важность усиления санкционного давления на РФ, а также отметил, что доходы дают России ощущение безнаказанности и возможности продолжать войну.

Зеленский добавил, что теневой флот России не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или каких-либо других. По его словам, танкеры, работающие на бюджет войны, можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать.

Напомним, во время ночной атаки на Украину 22 марта Россия применила 139 ударных беспилотников.

В частности, в результате вражеской атаки на Киевскую область 22 марта в Броварах повреждены три предприятия. На одном из них возник пожар.

Кроме того, взрывами повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.

