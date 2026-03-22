Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 139 ударних безпілотників.

Про це 22 березня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, зауважують оборонці неба, почалася з 18:00 21 березня і триває досі.

139 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів ворог запустив із російських Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 80 із них становили Шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 22 березня протиповітряна оборона збила/приглушила 127 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на семи локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

