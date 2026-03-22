Атака на пригородный поезд и гибель проводницы во время эвакуации — УЗ о сложной ночи
Россияне вновь атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге — на этот раз под удар дрона попал локомотив пригородной электрички.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Атака на пригородный поезд
Благодаря своевременной эвакуации ни пассажиры, ни бригада локомотива не пострадали.
В то же время в Укрзализныце отметили, что сегодня на Одесской железной дороге во время остановки поезда и эвакуации пассажиров смертельные травмы от встречного поезда получила проводница. Этот поезд также направлялся к месту эвакуации.
Кроме того, травму средней тяжести получил один из пассажиров.
— Ведется тщательное расследование несчастного случая. Наши специалисты уже на месте. Следим за состоянием пострадавшего, — отметили в УЗ.
Также железнодорожники напоминают правила безопасности поведения во время высадки/посадки:
- не создавайте давки и паники;
- обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке/посадке в вагон: прежде всего — в отсутствии встречных поездов;
- при эвакуации все габаритные вещи оставьте на местах;
- помогите пассажирам, нуждающимся в помощи;
- следите за детьми и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;
- в случае объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.
Утром 8 марта российский беспилотник попал в пассажирский поезд Киев–Сумы в Сумском районе.