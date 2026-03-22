Упродовж минулого тижня під час атак на Україну РФ використала майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних бомб та дві ракети.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну за тиждень

За словами Володимира Зеленського, російська армія застосувала проти України майже 3 тис засобів повітряного нападу.

— За минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних бомб, були також дві ракети, – заявив глава держави.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, на тлі послаблення санкцій Росія збільшила експорт сирої нафти та використає ці доходи для фінансування війни проти України.

Президент України наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ, а також зазначив, що прибутки дають Росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну.

Зеленський додав, що тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. За його словами, танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 22 березня Росія застосувала 139 ударних безпілотників.

Зокрема, внаслідок ворожої атаки на Київщину 22 березня у Броварах пошкоджено три підприємства. На одному з них виникла пожежа.

Крім того, вибухами пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку.

