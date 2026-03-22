Вночі 22 березня російські окупанти атакували Броварську громаду на Київщині.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Нічна атака на Київщину 22 березня

За словами Миколи Калашника, ворог цілився у населені пункти та цивільні підприємства.

Так, у Броварській громаді пошкоджено будівлі трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа — рятувальники ДСНС її локалізували.

Також вибухами пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку.

На щастя, ніхто із людей не постраждав.

На місцях працюють усі оперативні служби.

Після російської атаки на енергентичну інфраструктуру 21 березня перебої з електропостачанням фіксуються у місті Славутич Київської області. Об’єкти критичної інфраструктури міста перевели на резервне живлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

