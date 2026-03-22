В Украину впервые во время полномасштабной войны прибыла делегация военного командования НАТО во главе с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил Североатлантического блока по трансформации адмиралом Пьером Вандье.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Визит делегации НАТО в Украину: что известно

В ходе встречи стороны обсудили участие украинских военных в предстоящих учениях НАТО в роли Red Team — условного противника.

По словам Палисы, предыдущий опыт участия украинских подразделений в таких учениях продемонстрировал союзникам современные подходы к ведению войны.

В учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество, в частности в применении новейших тактик.

Особое внимание стороны уделили развитию Совместного центра НАТО–Украина (JATEC).

В настоящее время Украина выходит на финальный этап развертывания систем управления, а также расширяет аналитические возможности и участие в учебных программах.

— Украина — это не только потребитель безопасности, но и ее производитель, — подчеркнул Палиса.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 488-е сутки.

Фото: Павел Палиса

