Gradus провел исследование, чтобы отследить, как украинцы переосмысливают глобальные альянсы и геополитические роли государств на фоне длительной войны.

Исследование, как за год изменилось отношение украинцев к ЕС, НАТО и ООН

Результаты показывают, что карта дружественных и недружественных стран остается относительно стабильной, но внутри нее происходят заметные изменения. К примеру, существенно улучшается отношение к США. Доля тех, кто считает страну дружественной, выросла более чем в два раза — с 13% до 29%, однако уровень доверия не превышает показатели в начале полномасштабной войны.

В то же время, европейские союзники остаются ядром “дружественной коалиции”.

Среди стран, которые украинцы чаще называют дружественными, стабильно доминируют европейские партнеры. В 2026 году в пятерку наиболее дружественных стран вошли Великобритания, Германия, страны Балтии, Франция и Польша.

В восприятии украинцев список недружественных стран остается достаточно стабильным. За год антирейтинг большинства этих стран даже немного вырос. Заметно увеличилась и доля тех, кто называет Индию недружественной к Украине, с 10% до 21%.

В то же время резко уменьшилась доля негативного отношения к США — с 30 до 13%, что еще раз подчеркивает общую тенденцию к пересмотру оценок этой страны.

Отдельную динамику демонстрирует отношение украинцев к международным организациям. Наиболее положительно украинцы оценивают Европейский союз. Однако по сравнению с 2024 годом доля положительных оценок несколько снизилась.

В случае НАТО общественное мнение остается положительным, но более поляризованным: 38% положительных оценок и 37% отрицательных.

Самая сложная репутационная ситуация наблюдается в ООН: положительно организацию оценивают только 23%, отрицательно 54%. Это один из самых высоких уровней недоверия среди международных институтов, отражающий разочарование в эффективности глобальных механизмов безопасности.

Социолог, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк объясняет, что украинцы постепенно переходят от эмоционального восприятия международной политики к более прагматичному анализу.

В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что украинцы все четче различают геополитические роли государств и демонстрируют более критическое отношение к международным институтам, от которых ожидали гарантий безопасности.

Исследование проведено компания Gradus методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте 18–60 лет, проживающие в городах Украины с населением более 50 тысяч, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Период проведения — 13-16 февраля 2026 года.

Размер выборки: 1000 респондентов.

