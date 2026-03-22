До України вперше під час повномасштабної війни прибула делегація військового командування НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил Північноатлантичного блоку з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Візит делегації НАТО до України: що відомо

Під час зустрічі сторони обговорили участь українських військових у майбутніх навчаннях НАТО у ролі Red Team — умовного противника.

За словами Паліси, попередній досвід участі українських підрозділів у таких навчаннях продемонстрував союзникам сучасні підходи до ведення війни.

У навчальних сценаріях українські команди показали суттєву перевагу, зокрема у застосуванні новітніх тактик.

Окрему увагу сторони приділили розвитку Спільного центру НАТО–Україна (JATEC).

Наразі Україна виходить на фінальний етап розгортання систем управління, а також розширює аналітичні можливості та участь у навчальних програмах.

— Україна — це не лише споживач безпеки, а й її виробник, — наголосив Паліса.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.

Фото: Павло Поліса

