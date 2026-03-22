Делегація НАТО на чолі з адміралом Вандьє відвідала Україну: про що домовилися
- До України прибула делегація військового командування НАТО.
- Обговорили участь ЗСУ у навчаннях НАТО як Red Team.
- Україна розвиває спільний центр JATEC.
До України вперше під час повномасштабної війни прибула делегація військового командування НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил Північноатлантичного блоку з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.
Візит делегації НАТО до України: що відомо
Під час зустрічі сторони обговорили участь українських військових у майбутніх навчаннях НАТО у ролі Red Team — умовного противника.
За словами Паліси, попередній досвід участі українських підрозділів у таких навчаннях продемонстрував союзникам сучасні підходи до ведення війни.
У навчальних сценаріях українські команди показали суттєву перевагу, зокрема у застосуванні новітніх тактик.
Окрему увагу сторони приділили розвитку Спільного центру НАТО–Україна (JATEC).
Наразі Україна виходить на фінальний етап розгортання систем управління, а також розширює аналітичні можливості та участь у навчальних програмах.
— Україна — це не лише споживач безпеки, а й її виробник, — наголосив Паліса.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.
Фото: Павло Поліса