За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Российский враг нанес 48 авиаударов – сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, оккупанты задействовали для поражения 3512 дронов-камикадзе и осуществили 2375 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2026 года

Потери врага в войне на 22 марта 2026

личного состава – около 1 287 880 (+940) человек,

танков – 11 793 (+3) шт.,

боевых бронированных машин – 24 263 (+1) шт.,

артиллерийских систем – 38 638 (+30) шт.,

РСЗО – 1 694 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 336 (+3) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885) шт.,

крылатых ракет – 4 468 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 84 639 (+121) ед.,

специальной техники – 4 098 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1488-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 45 ОАБр/Угруповання Об’єднаних сил

