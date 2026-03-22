Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 22 марта 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Российский враг нанес 48 авиаударов – сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, оккупанты задействовали для поражения 3512 дронов-камикадзе и осуществили 2375 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2026 года
Потери врага в войне на 22 марта 2026
- личного состава – около 1 287 880 (+940) человек,
- танков – 11 793 (+3) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 263 (+1) шт.,
- артиллерийских систем – 38 638 (+30) шт.,
- РСЗО – 1 694 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 336 (+3) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885) шт.,
- крылатых ракет – 4 468 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 639 (+121) ед.,
- специальной техники – 4 098 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1488-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: 45 ОАБр/Угруповання Об’єднаних сил
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
