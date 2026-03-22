На кінець минулої доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Російський ворог завдав 48 авіаударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, окупанти задіяли для ураження 3512 дронів–камікадзе та здійснив 2375 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 22 березня 2026

Втрати ворога у війні на 22 березня 2026

особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб,

танків – 11 793 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.,

артилерійських систем – 38 638 (+30) од.,

РСЗВ – 1 694 (+3) од.,

засобів ППО – 1 336 (+3) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.,

крилатих ракет – 4 468 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 639 (+121) од.,

спеціальної техніки – 4 098 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 45 ОАБр/Угруповання Об’єднаних сил

