Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 22 березня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Російський ворог завдав 48 авіаударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, окупанти задіяли для ураження 3512 дронів–камікадзе та здійснив 2375 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Втрати ворога у війні на 22 березня 2026
- особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб,
- танків – 11 793 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.,
- артилерійських систем – 38 638 (+30) од.,
- РСЗВ – 1 694 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 336 (+3) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.,
- крилатих ракет – 4 468 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 639 (+121) од.,
- спеціальної техніки – 4 098 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1488-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: 45 ОАБр/Угруповання Об’єднаних сил
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Пов'язані теми:
