Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ по состоянию на 22 марта: ВСУ уничтожили 940 оккупантов и один вертолёт
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте уничтожили не менее 940 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили три вражеских танка, 30 артиллерийских систем и один вертолёт.
Потери врага на 22 марта 2026 года
- личного состава – около 1 287 880 (+940) человек,
- танков – 11 793 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 263 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 38 638 (+30) ед.,
- РСЗО – 1 694 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 336 (+3) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885) шт.,
- крылатых ракет – 4 468 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 639 (+121) ед.,
- специальной техники – 4 098 (+2) ед.
По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Александра Ганжи, ночью наши силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских ударных дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1488-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
