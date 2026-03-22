За прошедшие сутки Силы обороны на фронте уничтожили не менее 940 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили три вражеских танка, 30 артиллерийских систем и один вертолёт.

Потери врага на 22 марта 2026 года

личного состава – около 1 287 880 (+940) человек,

танков – 11 793 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 24 263 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 38 638 (+30) ед.,

РСЗО – 1 694 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 336 (+3) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885) шт.,

крылатых ракет – 4 468 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 84 639 (+121) ед.,

специальной техники – 4 098 (+2) ед.

По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Александра Ганжи, ночью наши силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских ударных дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1488-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

