Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 22 березня: ЗСУ знищили 940 окупантів та один вертоліт
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 940 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також минулої доби ЗСУ уразили три ворожі танки, 30 артилерійських систем та один вертоліт.
Втрати ворога на 22 березня 2026
- особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб,
- танків – 11 793 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.,
- артилерійських систем – 38 638 (+30) од.,
- РСЗВ – 1 694 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 336 (+3) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.,
- крилатих ракет – 4 468 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 639 (+121) од.,
- спеціальної техніки – 4 098 (+2) од.
За словами керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вночі наші сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих ударних дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1488-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
