Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 940 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також минулої доби ЗСУ уразили три ворожі танки, 30 артилерійських систем та один вертоліт.

Втрати ворога на 22 березня 2026

особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб,

танків – 11 793 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.,

артилерійських систем – 38 638 (+30) од.,

РСЗВ – 1 694 (+3) од.,

засобів ППО – 1 336 (+3) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.,

крилатих ракет – 4 468 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 639 (+121) од.,

спеціальної техніки – 4 098 (+2) од.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вночі наші сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих ударних дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

