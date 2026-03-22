Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 940 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також минулої доби ЗСУ уразили три ворожі танки, 30 артилерійських систем та один вертоліт.

Втрати ворога на 22 березня 2026

  • особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб,
  • танків – 11 793 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.,
  • артилерійських систем – 38 638 (+30) од.,
  • РСЗВ – 1 694 (+3) од.,
  • засобів ППО – 1 336 (+3) од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.,
  • крилатих ракет – 4 468 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 639 (+121) од.,
  • спеціальної техніки – 4 098 (+2) од.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вночі наші сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих ударних дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1488-му добу.

Джерело: Генштаб ВСУ

