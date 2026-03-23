Кабмин расширил помощь для ВПЛ: что изменилось в выплатах
- Максимальный срок помощи увеличили — теперь ВПЛ могут получать выплаты на полгода дольше.
- Выплаты для детей будут назначаться с февраля 2026 года, если подать заявление до 1 мая.
- Те, кому ранее отказали из-за дохода, могут повторно подать заявку и получить выплаты задним числом.
Правительство расширило поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, речь идет об изменениях в предоставлении помощи на проживание.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как изменится помощь на проживание для ВПЛ
Юлия Свириденко отметила, что срок выплаты пособия на проживание для ВПЛ увеличен на полгода.
– Усиливаем поддержку детей из числа ВПЛ. Независимо от дохода семьи выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года, – уточнила она.
Также премьер-министр предупредила об обновлении пересмотра выплат для нетрудоспособных ВПЛ.
– Речь идет о тех, кому ранее прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода. В связи с повышением прожиточного минимума такие люди теперь могут подать документы на пересмотр, – заявила она.
По словам Юлии Свириденко, в случае отправки заявления после 1 мая 2026 года начисление будет производиться с месяца его подачи.
Минсоцполитики уточняет, что нетрудоспособные из числа ВПЛ, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, отныне могут подать документы на пересмотр выплат.
Кроме того, максимальное количество шестимесячных периодов выплат продлено с четырех до пяти.
Ожидается, что это позволит наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше.
Как получить пособие на проживание для ВПЛ в 2026 году
Чтобы оформить пособие на проживание для ВПЛ, необходимо подать заявление одним из доступных способов:
- через портал или приложение Дія — для первоначального назначения выплат;
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или исполнительном органе местного совета;
- по почте в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.
Пособие на проживание для ВПЛ выплачивается ежемесячно в течение определенного периода, обычно это 6 месяцев.
Если выплаты уже назначены, их продлевают автоматически при условии соответствия установленным критериям.
Напомним, 7 марта стало известно, что правительство выделило 1,5 млрд грн на жилье для переселенцев.