Правительство расширило поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, речь идет об изменениях в предоставлении помощи на проживание.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как изменится помощь на проживание для ВПЛ

Юлия Свириденко отметила, что срок выплаты пособия на проживание для ВПЛ увеличен на полгода.

– Усиливаем поддержку детей из числа ВПЛ. Независимо от дохода семьи выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года, – уточнила она.

Также премьер-министр предупредила об обновлении пересмотра выплат для нетрудоспособных ВПЛ.

– Речь идет о тех, кому ранее прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода. В связи с повышением прожиточного минимума такие люди теперь могут подать документы на пересмотр, – заявила она.

По словам Юлии Свириденко, в случае отправки заявления после 1 мая 2026 года начисление будет производиться с месяца его подачи.

Минсоцполитики уточняет, что нетрудоспособные из числа ВПЛ, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, отныне могут подать документы на пересмотр выплат.

Кроме того, максимальное количество шестимесячных периодов выплат продлено с четырех до пяти.

Ожидается, что это позволит наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше.

Как получить пособие на проживание для ВПЛ в 2026 году

Чтобы оформить пособие на проживание для ВПЛ, необходимо подать заявление одним из доступных способов:

через портал или приложение Дія — для первоначального назначения выплат;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или исполнительном органе местного совета;

по почте в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

Пособие на проживание для ВПЛ выплачивается ежемесячно в течение определенного периода, обычно это 6 месяцев.

Если выплаты уже назначены, их продлевают автоматически при условии соответствия установленным критериям.

Напомним, 7 марта стало известно, что правительство выделило 1,5 млрд грн на жилье для переселенцев.

