Кабмін розширив допомогу для ВПО: що змінилося у виплатах
- Максимальний термін допомоги збільшили – тепер ВПО можуть отримувати виплати на пів року довше.
- Виплати для дітей призначатимуться з лютого 2026 року, якщо подати заяву до 1 травня.
- Ті, кому раніше відмовили через дохід, можуть повторно подати заявку і отримати виплати заднім числом.
Уряд розширив підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, йдеться про зміни у наданні допомоги на проживання.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Як зміниться допомога на проживання для ВПО
Юлія Свириденко зауважила, що тривалість виплат на проживання для ВПО збільшена на пів року.
– Посилюємо підтримку дітей з числа ВПО. Незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року, – уточнила вона.
Також прем’єрка попередила про оновлення перегляду виплат для непрацездатних ВПО.
– Мова йде про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд, – заявила вона.
За словами Юлії Свириденко, у разі відправки заяви після 1 травня 2026 року нарахування відбуватиметься з місяця її подання.
Мінсоцполітики уточнює, що непрацездатні з числа ВПО, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, відтепер можуть подати документи на перегляд виплат.
Крім того, максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжено з чотирьох до п’яти.
Очікується, що це дозволить найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше.
Як отримати допомогу на проживання для ВПО у 2026 році
Щоб оформити допомогу на проживання для ВПО, необхідно подати заяву одним із доступних способів:
- через портал або застосунок Дія – для первинного призначення виплат;
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або виконавчому органі місцевої ради;
- поштою до відповідного органу Пенсійного фонду України.
Допомога на проживання для ВПО виплачується щомісячно протягом визначеного періоду, зазвичай це 6 місяців.
Якщо виплати вже призначені, їх продовжують автоматично, за умови відповідності встановленим критеріям.
Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що уряд виділив 1,5 млрд грн на житло для переселенців.