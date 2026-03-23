Уряд розширив підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, йдеться про зміни у наданні допомоги на проживання.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як зміниться допомога на проживання для ВПО

Юлія Свириденко зауважила, що тривалість виплат на проживання для ВПО збільшена на пів року.

– Посилюємо підтримку дітей з числа ВПО. Незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року, – уточнила вона.

Також прем’єрка попередила про оновлення перегляду виплат для непрацездатних ВПО.

– Мова йде про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд, – заявила вона.

За словами Юлії Свириденко, у разі відправки заяви після 1 травня 2026 року нарахування відбуватиметься з місяця її подання.

Мінсоцполітики уточнює, що непрацездатні з числа ВПО, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, відтепер можуть подати документи на перегляд виплат.

Крім того, максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжено з чотирьох до п’яти.

Очікується, що це дозволить найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше.

Як отримати допомогу на проживання для ВПО у 2026 році

Щоб оформити допомогу на проживання для ВПО, необхідно подати заяву одним із доступних способів:

через портал або застосунок Дія – для первинного призначення виплат;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або виконавчому органі місцевої ради;

поштою до відповідного органу Пенсійного фонду України.

Допомога на проживання для ВПО виплачується щомісячно протягом визначеного періоду, зазвичай це 6 місяців.

Якщо виплати вже призначені, їх продовжують автоматично, за умови відповідності встановленим критеріям.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що уряд виділив 1,5 млрд грн на житло для переселенців.

